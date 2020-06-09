Экс-футболист "Динамо" пожаловался, что страдал от расизма в Украине

9 июня, 2020, 14:15

Бывший футболист киевского "Динамо" Че-Че пожаловался, что в Украине страдал от расизма

Об этом сообщает Globo Esporte .

Экс-полузащитник "Динамо" принял участие в демонстрациях против расизма в Сан-Паулу.

"Я знаю, что значит быть черным. Как это, когда идешь в торговый центр, а люди смотрят так:" Что он здесь делает? ". У нас часто забирают право на мечту. Мы что-то планируем в детстве, мечтаем, но у нас нет условий. Сегодня мы имеем честь быть голосом в нашей стране, кем-то, кто им люди могут видеть себя. Эти татуировки я сделал, когда был в Украине. Если не ошибаюсь, то после какой-то ситуации, когда я там страдал ", - сказал бразилец .

27-летний Че-Че выступал за "Динамо" в период с 2018-го по 2019-й год. В общем провел за столичный клуб 16 матчей и отдал 1 результативную передачу. После чего перешел в бразильский "Сан-Пауло" за 5 млн евро.