Экс-футболист "Динамо" пожаловался, что страдал от расизма в Украине
Об этом сообщает Globo Esporte .
Экс-полузащитник "Динамо" принял участие в демонстрациях против расизма в Сан-Паулу.
"Я знаю, что значит быть черным. Как это, когда идешь в торговый центр, а люди смотрят так:" Что он здесь делает? ". У нас часто забирают право на мечту. Мы что-то планируем в детстве, мечтаем, но у нас нет условий. Сегодня мы имеем честь быть голосом в нашей стране, кем-то, кто им люди могут видеть себя. Эти татуировки я сделал, когда был в Украине. Если не ошибаюсь, то после какой-то ситуации, когда я там страдал ", - сказал бразилец .
27-летний Че-Че выступал за "Динамо" в период с 2018-го по 2019-й год. В общем провел за столичный клуб 16 матчей и отдал 1 результативную передачу. После чего перешел в бразильский "Сан-Пауло" за 5 млн евро.
- В ноябре 2019-го года "Шахтер" победил "Динамо" в матче, который прерывался из-за расистские выкрики киевских фанов.