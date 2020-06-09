Дела Майдана: двух экс-бойцов "Беркута" подозревают в фальсификации доказательств

9 июня, 2020, 19:49

Сообщено о подозрении двум бывшим работникам спецподразделения "Беркут" ГУ МВД Украины в Днепропетровской области в фальсификации доказательств против участника Евромайдана

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

"При процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора следователями Государственного бюро расследований сообщено о подозрении двум бывшим работникам спецподразделения" Беркут "ГУ МВД Украины в Днепропетровской области в фальсификации доказательств против участника Евромайдана", - говорится в сообщении.

Отмечается, что подозреваемым инкриминируется незаконное воспрепятствование проведению собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций, совершенное должностным лицом, а также дача заведомо ложного показания свидетеля, соединенного с искусственным созданием доказательств обвинения в совершении особо тяжкого преступления (ст. 340, ч. 2 ст. 384 УК Украины).

Как установлено следствием, 21 января 2014 года на ул. Грушевского в г. Киев работниками спецподразделения "Беркут" был задержан гражданин за якобы участие в массовых беспорядках в порядке ст. 208 УПК Украины. В дальнейшем он был доставлен в один из столичных райотделов милиции. На следующий день милиционеры "Беркута" дали следователю показания о том, что задержанный принимал активное участие в массовых беспорядках с уничтожением имущества. На основании этих ложных показаний задержанному сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 294 УК Украины и судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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