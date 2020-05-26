Экс-министра обороны Украины Лебедева заочно арестовали по делу о расстреле Майдана

26 мая, 2020, 15:52

Печерский районный суд Киева 25 мая избрал бывшему министру обороны Павлу Лебедеву меру пресечения в виде содержания под стражей по фактам организации умышленных убийств, совершенных в период с 18 по 20 февраля 2014 года в центре города

Об этом сообщил Офис генпрокурора.

В этом деле расследуются обстоятельства превышения власти экс-президентом Януковичем и полномочий правоохранителей, превышения власти рядом бывших высокопоставленных чиновников с целью препятствования проведению митингов, что привело к наступлению тяжких последствий, в том числе умышленных убийств и покушений на участников массовых акций протеста в центральной части Киева и террористического акта.

Указанное решение суда дает право стороне обвинения начать в отношении Лебедева процедуру экстрадиции. Также прокуроры будут обращаться за разрешением на осуществление специального досудебного расследования.