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Espreso.tvОбществоЭкс-министра обороны Украины Лебедева заочно арестовали по делу о расстреле Майдана

Экс-министра обороны Украины Лебедева заочно арестовали по делу о расстреле Майдана

Печерский районный суд Киева 25 мая избрал бывшему министру обороны Павлу Лебедеву меру пресечения в виде содержания под стражей по фактам организации умышленных убийств, совершенных в период с 18 по 20 февраля 2014 года в центре города

Об этом сообщил Офис генпрокурора.

В этом деле расследуются обстоятельства превышения власти экс-президентом Януковичем и полномочий правоохранителей, превышения власти рядом бывших высокопоставленных чиновников с целью препятствования проведению митингов, что привело к наступлению тяжких последствий, в том числе умышленных убийств и покушений на участников массовых акций протеста в центральной части Киева и террористического акта.

Указанное решение суда дает право стороне обвинения начать в отношении Лебедева процедуру экстрадиции. Также прокуроры будут обращаться за разрешением на осуществление специального досудебного расследования.

  • Напомним, 12 мая Печерский районный суд Киева заочно арестовал бывшего президента Украины Виктора Януковича в деле о расстрелах на Майдане 18-20 февраля 2014 года.
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