Байден опережает Трампа на 14%, - опрос
Об этом свидетельствуют данные опроса телеканала CNN.
Согласно опросам, рейтинг одобрения Трампа снизился на 7 пунктов по сравнению с результатами опросов в прошлом месяце. Теперь президент еще больше отстает от кандидата в президенты от демократов Джо Байдена. У последнего поддержка сейчас находится на самом высоком уровне.
В целом 38% опрошенных американцев одобряют то, как Трамп справляется с президентством, а 57% не одобряют. Это его худший рейтинг одобрения с января 2019 года, когда шел процесс импичмента президента.
Трамп отстает на 14 очков от Байдена. Действующего президента поддерживают 41% респондентов, в то же время поддержка Байдена составляет 55% и является самой высокой.
Причиной такого результата опроса CNN называет реакцию Трампа на беспорядки, прокатившиеся США на прошлой неделе. Опрос показывает, что общественность в целом не одобряет отношения Трампа к расовым вопросам (63% не одобряют), а 65% говорят, что реакция президента на погромы была скорее вредной, чем полезной.
Поскольку 42% респондентов назвали расовые отношения крайне важными для их голосования за президента этой осенью, этот вопрос сейчас стоит на одном уровне с экономикой и здравоохранением.
Избиратели дают Байдену больший кредит доверия - 63% считают, что Байден справится с расовыми вопросами лучше, и только 31% предпочитает видеть Трампа за решением этой задачи. Среди темнокожих избирателей преимущество также предоставляется Байдену: 91% против 4% за Трампа.
Байден обходит Трампа также в вопросах борьбы с коронавирусом (Байден - 55%, Трамп - 41%). Трамп лишь превосходит Байдена в области управления экономикой: 51% доверяют президенту, 46% - Байдену.
Напомним, опрос за 2 июня показал 10%-ный отрыв Байдена от Трампа.
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