Байден опережает Трампа на 14%, - опрос

9 июня, 2020, 10:24

На фоне массовых беспорядков, которые потрясли страну на прошлой неделе, рейтинг президента Соединенных Штатов Дональда Трампа снова снизился

Об этом свидетельствуют данные опроса телеканала CNN.

Согласно опросам, рейтинг одобрения Трампа снизился на 7 пунктов по сравнению с результатами опросов в прошлом месяце. Теперь президент еще больше отстает от кандидата в президенты от демократов Джо Байдена. У последнего поддержка сейчас находится на самом высоком уровне.

В целом 38% опрошенных американцев одобряют то, как Трамп справляется с президентством, а 57% не одобряют. Это его худший рейтинг одобрения с января 2019 года, когда шел процесс импичмента президента.

Трамп отстает на 14 очков от Байдена. Действующего президента поддерживают 41% респондентов, в то же время поддержка Байдена составляет 55% и является самой высокой.

Причиной такого результата опроса CNN называет реакцию Трампа на беспорядки, прокатившиеся США на прошлой неделе. Опрос показывает, что общественность в целом не одобряет отношения Трампа к расовым вопросам (63% не одобряют), а 65% говорят, что реакция президента на погромы была скорее вредной, чем полезной.

Поскольку 42% респондентов назвали расовые отношения крайне важными для их голосования за президента этой осенью, этот вопрос сейчас стоит на одном уровне с экономикой и здравоохранением.

Избиратели дают Байдену больший кредит доверия - 63% считают, что Байден справится с расовыми вопросами лучше, и только 31% предпочитает видеть Трампа за решением этой задачи. Среди темнокожих избирателей преимущество также предоставляется Байдену: 91% против 4% за Трампа.

Байден обходит Трампа также в вопросах борьбы с коронавирусом (Байден - 55%, Трамп - 41%). Трамп лишь превосходит Байдена в области управления экономикой: 51% доверяют президенту, 46% - Байдену.

Напомним, опрос за 2 июня показал 10%-ный отрыв Байдена от Трампа.