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Espreso.tvМирБайден увеличил отрыв от Трампа в предвыборном рейтинге

Байден увеличил отрыв от Трампа в предвыборном рейтинге


фото: REUTERS
По данным опроса, Джо Байден опережает в предвыборном рейтинге действующего президента США Дональда Трампа на 10%

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного ABC совместно с Washington Post, сообщает "Голос Америки" .

Согласно обнародованному опросу, 53% зарегистрированных избирателей отдают предпочтение Байдену, по сравнению с 43%, которые привержены Трампу. Последний опрос указывает на положительную динамику для Байдена. В марте Байден имел 49% поддержки, Трамп - 47%.

Вместе с тем, согласно опросу, сторонники Трампа выражают высокий уровень энтузиазма относительно своего кандидата.

87% приверженных Трампа сказали, что однозначно проголосуют за него в ноябре. По сравнению с 68% сторонников Байдена, которые сказали, что несомненно отдадут свой голос за бывшего вице-президента.

69% готовых проголосовать за Трампа сказали, что имеют большой энтузиазм по поводу своего кандидата. Среди сторонников Байдена таких оказалось только 34%.

53% опрошенных сказали, что они не довольны тем, как президент Трамп борется с пандемией коронавируса, это на 2% больше, чем в марте.

Опрос был проведен 25-28 мая, опросили 1001 зарегистрированного избирателя. Статистическая погрешность составляет 3,5%.

  • 22 мая Дональд Трамп раскритиковал свой любимый прореспубликанский телеканал Fox News за обнародование опроса, результаты которого показали падение его рейтинга и рост поддержки его конкурента на президентских выборах Джо Байдена.

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