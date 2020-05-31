Байден увеличил отрыв от Трампа в предвыборном рейтинге
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного ABC совместно с Washington Post, сообщает "Голос Америки" .
Согласно обнародованному опросу, 53% зарегистрированных избирателей отдают предпочтение Байдену, по сравнению с 43%, которые привержены Трампу. Последний опрос указывает на положительную динамику для Байдена. В марте Байден имел 49% поддержки, Трамп - 47%.
Вместе с тем, согласно опросу, сторонники Трампа выражают высокий уровень энтузиазма относительно своего кандидата.
87% приверженных Трампа сказали, что однозначно проголосуют за него в ноябре. По сравнению с 68% сторонников Байдена, которые сказали, что несомненно отдадут свой голос за бывшего вице-президента.
69% готовых проголосовать за Трампа сказали, что имеют большой энтузиазм по поводу своего кандидата. Среди сторонников Байдена таких оказалось только 34%.
53% опрошенных сказали, что они не довольны тем, как президент Трамп борется с пандемией коронавируса, это на 2% больше, чем в марте.
Опрос был проведен 25-28 мая, опросили 1001 зарегистрированного избирателя. Статистическая погрешность составляет 3,5%.
- 22 мая Дональд Трамп раскритиковал свой любимый прореспубликанский телеканал Fox News за обнародование опроса, результаты которого показали падение его рейтинга и рост поддержки его конкурента на президентских выборах Джо Байдена.
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