Ассистентом Шевченко в сборной Украины стал тренер чемпионов Англии

9 июня, 2020, 08:47

Новым ассистентом главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко стал итальянец Андреа Аззалин, который был помощником Клаудио Раньери в чемпионском сезоне "Лестера" в Англии

Об этом сообщает UA-Футбол .

Контракт с итальянцем будет подписан в ближайшее время - Аззалин заключит соглашение с Украинской ассоциацией футбола вместе с Андреем Шевченко и другими его ассистентами.

"Тренерский штаб остается тот же. Дополнительно привлечем еще одного специалиста из Италии, который работал в Англии. Он усилит тренерский штаб сборной", - сказал президент УАФ Андрей Павелко.

34-летний Андреа Аззалин специализируется на физической подготовке. Он - выпускник Миланского университета.

Работал со сборной Греции, молодежной сборной Италии, французскими "Монако" и "Нант", английскими "Фулхэма" и "Лестером". В тренерском штабе Клаудио Раньери в 2016 году выиграл с "Лестером" чемпионат Англии.

Напомним, 7 июня главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко продлил контракт с национальной командой до 2022 года.

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