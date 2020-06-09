Ассистентом Шевченко в сборной Украины стал тренер чемпионов Англии
Об этом сообщает UA-Футбол .
Контракт с итальянцем будет подписан в ближайшее время - Аззалин заключит соглашение с Украинской ассоциацией футбола вместе с Андреем Шевченко и другими его ассистентами.
"Тренерский штаб остается тот же. Дополнительно привлечем еще одного специалиста из Италии, который работал в Англии. Он усилит тренерский штаб сборной", - сказал президент УАФ Андрей Павелко.
34-летний Андреа Аззалин специализируется на физической подготовке. Он - выпускник Миланского университета.
Работал со сборной Греции, молодежной сборной Италии, французскими "Монако" и "Нант", английскими "Фулхэма" и "Лестером". В тренерском штабе Клаудио Раньери в 2016 году выиграл с "Лестером" чемпионат Англии.
- Напомним, 7 июня главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко продлил контракт с национальной командой до 2022 года.
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