Американский боксер Тайсон поддержал акции протеста в США

9 июня, 2020, 14:41

Американский боксер Майк Тайсон поддержал акции протеста, которые вспыхнули в США из-за гибели при задержании полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе выложил фото, где он склоняется на одно колено в Instagram.

Таким образом Тайсон почтил память Джорджа Флойда, который погиб в результате задержания полицейскими.

В США продолжаются протесты против полицейского произвола. Участников акции объединило лозунг Black Lives Matter (Черные жизни важны). Беспорядки начались после гибели Джорджа Флойда.

Напомним, 2 июня американский баскетбольный тренер Грегг Попович назвал Дональда Трампа сумасшедшим идиотом из-за действий президента США относительно гибели афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицейскими.

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