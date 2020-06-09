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Espreso.tvСпортАмериканский боксер Тайсон поддержал акции протеста в США

Американский боксер Тайсон поддержал акции протеста в США


фото: Getty Images
Американский боксер Майк Тайсон поддержал акции протеста, которые вспыхнули в США из-за гибели при задержании полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе выложил фото, где он склоняется на одно колено в Instagram.

Таким образом Тайсон почтил память Джорджа Флойда, который погиб в результате задержания полицейскими.

В США продолжаются протесты против полицейского произвола. Участников акции объединило лозунг Black Lives Matter (Черные жизни важны). Беспорядки начались после гибели Джорджа Флойда.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Mike Tyson (@miketyson)

  • Напомним, 2 июня американский баскетбольный тренер Грегг Попович назвал Дональда Трампа сумасшедшим идиотом из-за действий президента США относительно гибели афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицейскими.

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