Знаменитый американский тренер назвал Трампа сумасшедшим идиотом из-за беспорядков в США

2 июня, 2020, 08:25

Американский баскетбольный тренер Грегг Попович назвал Дональда Трампа сумасшедшим идиотом из-за действий президента США по гибели афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицейскими

Об этом сообщает ESPN .

Главный тренер клуба Национальной баскетбольной ассоциации "Сан-Антонио Сперс" Грегг Попович заявил, что Дональд Трамп скрывается в подвале Белого дома, вместо того, чтобы обратиться к нации.

"Он сумасшедший идиот, который прячется в подвале Белого дома. Если бы у меня был мозг, даже если я был бы на 99% циничным, я бы вышел и что-то сказал, чтобы объединить людей. Нам нужен президент, который выйдет и скажет: "Жизнь афроамериканцев имеет для нас значения". Только эти слова. Но этого не произойдет. Без лидерства и понимание того, в чем проблема, никогда не будет изменений. И белые американцы избегают рассматривать эту проблему всегда, потому что это была наша привилегия - избегать ее ", - сказал Попович.

Грегг Попович выиграл с "Сан-Антонио" три титула в НБА и трижды признавался лучшим тренером года.

Напомним, что в Миннеаполисе вспыхнули массовые протесты, переросшие в беспорядки , из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда вскоре после его задержания местными правоохранителями за подделку документов. Один из полицейских прижал его голову к асфальту, нажав коленом на горло. По словам правоохранителей, Флойд сопротивлялся при задержании и находился под воздействием наркотиков.

Беспорядки распространились на всю территорию США. Участники беспорядков атакуют полицейские участки, совершают поджоги и грабят магазины .

2 июня Дональд Трамп пригрозил задействовать военных для прекращения широкомасштабных протестов, вызванных убийством полицейскими невооруженного темнокожего мужчины.

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