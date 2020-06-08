Выборы в США: бывший глава Госдепа Пауэлл поддержал Байдена

8 июня, 2020, 12:12

Бывший госсекретарь США и ексглава Объединенного комитета начальников штабов Колин Пауэлл поддержал кандидатуру демократа Джо Байдена на президентских выборах

Пауэлл стал первым влиятельным республиканцем, который публично поддержал соперника Трампа, сообщает Голос Америки .

"Пауэлл, возглавлявший вооруженные силы США во время войны в Персидском заливе в 1991 году при республиканском президенте Джордже Буше-старшем, а затем Госдепартамент при Джордже Буше-младшем, заявил, что Трамп" отошел "от Конституции США", - говорится в сообщении .

Как отмечается, в интервью CNN Пауэлл заявил, что никак не может поддержать президента Трампа в этом году. На вопрос, будет ли он поддерживать Байдена, Пауэлл ответил: "Я буду голосовать за него".

Ексголова Госдепа объяснил, что он очень близок к Джо Байдена в социальных и политических вопросах.

"Я работал с ним 35-40 лет, а теперь он кандидат, и я буду голосовать за него", - отметил Пауэлл, отметив, что его не просили участвовать в избирательной кампании бывшего вице-президента.

Как сообщалось, 6 июня бывший вице-президент США Джо Байден официально стал кандидатом на пост президента от Демократической партии на предстоящих выборах.