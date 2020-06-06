 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирДемпартия выдвинула Байдена кандидатом в президенты США

Демпартия выдвинула Байдена кандидатом в президенты США

Бывший вице-президент США Джо Байден официально стал кандидатом на пост президента США от Демократической партии на назначенных на осень очередных президентских выборах. Он победил на внутрипартийных праймериз

Как отмечается, Байдена предварительно поддержали 1995 делегатов из 1991 необходимого, передает Еспресо.TV со ссылкой на AP .

"Для меня было честью бороться с одной из самых талантливых групп кандидатов, которых когда-либо выдвигала Демократическая партия", - сказал Байден.

"Я с гордостью могу сказать, что мы идем на эти выборы объединенной партией", - добавил он.

  • Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября.
  • Конкуренцию Байдену составляет действующий президент, республиканец Дональд Трамп.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

6 июня, 2020 суббота

5 июня, 2020 пятница

больше новостей

6 июня, 2020 суббота

5 июня, 2020 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать