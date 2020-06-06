Демпартия выдвинула Байдена кандидатом в президенты США

6 июня, 2020, 11:11

Бывший вице-президент США Джо Байден официально стал кандидатом на пост президента США от Демократической партии на назначенных на осень очередных президентских выборах. Он победил на внутрипартийных праймериз

Как отмечается, Байдена предварительно поддержали 1995 делегатов из 1991 необходимого, передает Еспресо.TV со ссылкой на AP .

"Для меня было честью бороться с одной из самых талантливых групп кандидатов, которых когда-либо выдвигала Демократическая партия", - сказал Байден.

"Я с гордостью могу сказать, что мы идем на эти выборы объединенной партией", - добавил он.