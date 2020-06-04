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Espreso.tvОбществоВ правительстве Польши заявили, что не будут спешить с открытием границ

В правительстве Польши заявили, что не будут спешить с открытием границ


фото: reuters
Польское правительство внимательно анализирует динамику заболеваний COVID-19 внутри страны и в соседних странах и, когда ситуация будет безопасной, примет решение об открытии границ

Об этом заявил глава канцелярии председателя Совета министров Польши Михал Дворчик, информирует Dziennik Gazeta Prawna.

"Мы анализируем ситуацию во время встреч правительственного штаба по кризисному реагированию, который происходит раз в несколько дней. Когда мы убедимся, что такое решение (открытие границ, - ред.) является безопасным, мы его примем", - заявил Дворчик.

Он отметил, что правительство внимательно анализирует ситуацию, складывающуюся с пандемией коронавируса в Польше и других странах.

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Дворчик подчеркнул, что пандемия коронавируса изменила Европу и мир, а с определенными ограничениями и осложнениями "нужно будет считаться еще некоторое время".

Как известно, с 28 мая граждане десяти стран ЕС, в том числе и Польши, могут посещать Хорватию с туристической целью. С 3 июня свои границы открыла Италия, с 4 июня - Австрия. С 15 июня к этим странам присоединятся Германия, Чехия, Франция и Греция, а с 22 июня - Испания.

По состоянию на 4 июня количество инфицированных коронавирусом в Польше выросло до 24 826 человек, из них 1117 человек умерли и 12 227 выздоровели.

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