Власти Львова просят правительство ослабить карантин
Об этом Садовый написал в Facebook .
"На выходных имели совместное совещание с Премьер-министром. Вместе с Максимом Козицким убеждали главу правительства дать разрешение областной комиссии по чрезвычайным ситуациям на возобновление работы спортивных учреждений. Также необходимо восстановить работу всех областных маршрутов в режиме спецперевозок.
Почти 150 000 человек ежедневно приезжают во Львов из окрестных городов и сел. Уже третий месяц они вынуждены искать альтернативные (часто незаконные и опасные) способы, чтобы попасть в город.
Также я считаю, что мы можем восстановить работу фитнес-центров. Это атрибут здорового образа жизни. Мы уже разработали протоколы для их работы в условиях карантина. Люди имеют право на физическую активность и здоровье ", - заявил мэр Львова.
Напомним, согласно данным Минздрава состоянию на 7 июня, Львовская область не готова к ослаблению карантина за большого числа новых заражений коронавируса за последние 7 дней.
Проверенная информация о коронавирус в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine