Власти Львова просят правительство ослабить карантин

8 июня, 2020, 12:38

Городской председатель Львова Андрей Садовый просил Кабинет министров позволить ослабить карантин в городе, вопреки рекомендациям Министерства здравоохранения

Об этом Садовый написал в Facebook .

"На выходных имели совместное совещание с Премьер-министром. Вместе с Максимом Козицким убеждали главу правительства дать разрешение областной комиссии по чрезвычайным ситуациям на возобновление работы спортивных учреждений. Также необходимо восстановить работу всех областных маршрутов в режиме спецперевозок.

Почти 150 000 человек ежедневно приезжают во Львов из окрестных городов и сел. Уже третий месяц они вынуждены искать альтернативные (часто незаконные и опасные) способы, чтобы попасть в город.

Также я считаю, что мы можем восстановить работу фитнес-центров. Это атрибут здорового образа жизни. Мы уже разработали протоколы для их работы в условиях карантина. Люди имеют право на физическую активность и здоровье ", - заявил мэр Львова.

Напомним, согласно данным Минздрава состоянию на 7 июня, Львовская область не готова к ослаблению карантина за большого числа новых заражений коронавируса за последние 7 дней.