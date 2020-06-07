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Espreso.tvОбществоКиев и четыре области не готовы к ослаблению карантина, - МОЗ

Киев и четыре области не готовы к ослаблению карантина, - МОЗ


фото: Укрінформ
Киев, Волынская, Львовская, Ривненская и Черновицкая области не готовы к ослаблению противоэпидемических мероприятий

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Невозможность переходить на следующий этап снятия карантина в этих областях объясняется высокой инцидентностью (общее количество новых случаев COVID-19 за последние 7 дней на 100 тыс. населения), большой загруженностью койкомест в медучреждениях и низким охватом населения ПЦР-тестированием на коронавирус.

Как сообщалось, Кабинет министров 20 мая принял решение о переходе на адаптивную модель карантина с 22 мая до 22 июня.

  • Напомним, 6 июня главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что из-за роста заболеваемости коронавирусом в Волынской и Донецкой областях отменили ослабление карантина.

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