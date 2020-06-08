В Киеве существенно выросла суточная заболеваемость коронавирусом
Как сообщил мэр столицы Виталий Кличко в Телеграмм , на сегодня в столице уже 3490 подтвержденных случая заболевания COVID-19.
За последние сутки вирус обнаружили у 43 женщин в возрасте от 23 до 84 лет, 25 чоловикiв от 21 до 71 лет, и у 4 детей.
Таким образом Киев возглавил антирейтинг регионов страны по новым случаям. На втором месте по заболеваемости Закарпатская область с 64 зараженными, на третьем - Черновицкая область (еще 59 больных).
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Больше всего заражений в течение воскресенья обнаружили в Днепровском районе - 14. Деснянском и Оболонском - по 10. В Шевченковском - 9 случаев.
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