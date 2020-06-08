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Espreso.tvОбществоВ Киеве существенно выросла суточная заболеваемость коронавирусом

В Киеве существенно выросла суточная заболеваемость коронавирусом

За минувшие сутки еще в 72 жителей Киева подтвердили заболевания коронавирус, это на 29 случаев больше, чем днем ранее

Как сообщил мэр столицы Виталий Кличко в Телеграмм , на сегодня в столице уже 3490 подтвержденных случая заболевания COVID-19.

За последние сутки вирус обнаружили у 43 женщин в возрасте от 23 до 84 лет, 25 чоловикiв от 21 до 71 лет, и у 4 детей.

Таким образом Киев возглавил антирейтинг регионов страны по новым случаям. На втором месте по заболеваемости Закарпатская область с 64 зараженными, на третьем - Черновицкая область (еще 59 больных).

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Больше всего заражений в течение воскресенья обнаружили в Днепровском районе - 14. Деснянском и Оболонском - по 10. В Шевченковском - 9 случаев.

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