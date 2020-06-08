В детском саду в Броварах - вспышка коронавируса

8 июня, 2020, 14:25

В Броварской саду "Калинка", что на Киевщине, у 9 детей и 3 взрослых подтвержден диагноз коронавирус

Об этом на странице Facebook сообщил мэр Броваров Игорь Сапожко.

"Хочу проинформировать, что утром в субботу были отобраны образцы для проведения ПЦР-анализа во всех работников заведения и детей, контактировавших с воспитательницей, что заболела коронавирус. По результатам исследования тесты на COVID-19 у 9 детей и 3 взрослых оказались положительными. Двое детей госпитализированы в детскую областную больницу в городе Боярка, другие заболевшие лечатся амбулаторно ", - сообщил мэр.

По словам сапожки, садик "Калинка" пока закрыт на обсервацию, все работники заведения и родители воспитанников, с 1 июня посещали садик, находятся на самоизоляции под контролем семейных врачей. Другие дошкольные учреждения продолжат работать с соблюдением санитарно-эпидемических требований, пообещал мэр.

Ранее сообщалось, что 5 июня в Киевской области в Броварах через коронавирус закрыли детский сад. В воспитательницы детского сада лабораторно подтвердили COVID-19.

За минувшие сутки в Киевской области прошедшие сутки, 7 июня, выявлено 28 новых случаев COVID-19.