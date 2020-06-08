Россия сознательно разогреет "болгарскую карту", - эксперт

8 июня, 2020, 10:29

Новым источником проблем для Украины постепенно становятся пророссийские силы в Болгарии

Так прокомментировала "Еспресо" новости из этой страны основатель проекта "Балканский обозреватель" Наталья Ищенко.

Активисты организаций, симпатизирующих России, провели митинг возле Посольства Украины в Софии.

Можно было бы не обращать внимание на акцию, в которой участвовало около 20 человек. Но мы помним - недавно резолюция по защите болгар в Украине было принято болгарским парламентом, а это уже очень серьезно, - убеждена эксперт.

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Сейчас главная стратегия Киева - призвать Софию не вмешиваться во внутренние дела Украины. Но если речь идет об активизации гибридной деятельности Москвы по теме "притеснений болгар в Украине", одними формальными заявлениями дипломатов проблемы не решить, - отметила Ищенко.