Россия сознательно разогреет "болгарскую карту", - эксперт
Так прокомментировала "Еспресо" новости из этой страны основатель проекта "Балканский обозреватель" Наталья Ищенко.
Активисты организаций, симпатизирующих России, провели митинг возле Посольства Украины в Софии.
Можно было бы не обращать внимание на акцию, в которой участвовало около 20 человек. Но мы помним - недавно резолюция по защите болгар в Украине было принято болгарским парламентом, а это уже очень серьезно, - убеждена эксперт.
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Сейчас главная стратегия Киева - призвать Софию не вмешиваться во внутренние дела Украины. Но если речь идет об активизации гибридной деятельности Москвы по теме "притеснений болгар в Украине", одними формальными заявлениями дипломатов проблемы не решить, - отметила Ищенко.
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