В Нафтогазе объяснили, как украинцы с 1 июля смогут менять поставщиков газа

7 июня, 2020, 20:09

В Нафтогазе заявили, что с 1 июля, когда заработает розничный рынок газа, пользователи смогут менять поставщиков услуг

Об этом заявил директор ООО "Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" Максим Рабинович, сообщает " Интерфакс-Украина " .

"Клиент сможет выбирать поставщика газа и менять его хоть каждый месяц. Очень важно объяснить, что для этого не нужно подводить себе еще одну газовую трубу. В результате проведенного в стране анбандлинга на рынке состоялось разделение: есть компании, которые занимаются доставкой газа и отвечают за трубы, а есть компании, которые газ продают и отвечают за его поставки клиенту", - сказал Рабинович.

Он напомнил, что доставляют газ облгазы, а поставляет - облгазсбыт.

"Последний теперь, по сути, не будет единственным поставщиком. Потребитель сможет выбрать такой же сбыт из соседней области или любого другого поставщика по собственным критериям. Прежде всего это цена, которая теперь может отличаться, а также сервисы. Возможно, кому-то больше нравится платить онлайн, а кому-то нравится бумажный счет. Кто-то хочет, чтобы этот счет был детально разбит, а кому-то нравятся контакт-центры, которые отвечают 24/7. Будут новые сервисы, которые начнут появляться ровно тогда, когда поставщики поймут, что эти сервисы становятся для клиентов важной составляющей при выборе обслуживающего компании", - отметил Рабинович.

Вместе с тем он предположил, что сроки открытия рынка газа могут перенести.

"Уже был перенос открытия рынка. Закон о рынке газа был принят в 2015 году, на НАК "Нафтогаз Украины" были возложены временные спецобоязанности (ПСО) по поставке газа для бытовых потребителей. Но отмена ПСО неоднократно откладывалась. Последний раз дату открытия рынка перенесли с 1 мая на 1 июля", - добавил Рабинович.

5 июня стало известно, что Нафтогаз Украины договорился со Сбербанком и ПриватБанком о заключении договоров на поставку газа с бытовыми потребителями по их посредничеству в пределах запланированного с 1 июля 2020 года открытия розничного рынка.

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