Нафтогаз планирует продавать газ украинцам через Сбербанк и ПриватБанк

5 июня, 2020, 13:43

Нафтогаз Украины договорился со Сбербанком и ПриватБанком о заключении договоров на поставку газа с бытовыми потребителями при их посредничестве в пределах запланированного с 1 июля 2020 г. открытия розничного рынка

Об этом заявил глава газоснабжающей компании Нафтогаз Украины Максим Рабинович, сообщает Интерфакс-Украина.

"У нас заключены договоры с двумя крупнейшими банковскими сетями и почти заключен договор с крупнейшим почтовым оператором (Ощадбанк, ПриватБанк и Укрпочта). Мы также ведем переговоры со многими розничными сетями. Это новый подход для Украины", - сказал он.

По его словам, пока компания не планирует открывать центры обслуживания клиентов в стандартном формате, а будет работать через агентские сети.

"Это крупные банковские сети, крупные почтовые сети, это те розничные точки, которые уже имеют определенный трафик клиентов. И клиенту будет удобно, например, когда он пойдет решать банковские вопросы, забрать посылку или отправить письмо - заодно выбрать выгодный тариф на газ. В этих розничных точках уже достаточно высокий уровень сервиса, к которому клиент привык. Кроме того, вместо трех отделений в городе мы получаем 200 точек, что, согласитесь, очень удобно для людей. Это мировая практика, розничные точки заинтересованы в сотрудничестве, в том числе потому, что мы собираемся продавать много разных продуктов ", - пояснил Рабинович.

Топ-менеджер уточнил, что Нафтогаз с открытием рынка откроет свой контакт-центр, который будет наращивать пропускную способность с увеличением количества клиентов и звонков.

"У нас также будет своя онлайн-платформа, на которой мы готовы делать все: сверку расчетов, справки о задолженности и тому подобное. Но мы прекрасно понимаем, что на сегодняшний момент есть люди, которые будут приходить лично и будут звонить - это нормально", - отметил он.

Открытие рынка природного газа для бытовых потребителей было запланировано с 1 мая 2020 года, но в связи с введением карантина из-за распространения вируса COVID-19 сроки были перенесены на два месяца - с 1 июля.