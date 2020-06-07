В Бразилии решили обнародовать только частичную статистику по COVID-19

7 июня, 2020, 07:39

Президент Бразилии Жаир Болсонару поддержал решение правительства о частичном сокрытии официальных данных о масштабах эпидемии коронавируса в стране, занимающей сейчас второе место в мире по объемам распространения COVID-19 в мире

Об этом со ссылкой на Reuters передает Еспресо.TV .

"Совокупные данные не отражают ситуацию, в которой находится страна", - заявил Болсонаро.

"Принимаются другие меры для улучшения отчетности о случаях и подтверждения диагнозов", - добавил он.

При этом Министерство здравоохранения Бразилии прекратило в режиме реального времени обновлять в течение суток в сети собственные данные по заболеваемости коронавирусом внутри страны в целом, а также в отдельных штатах и округах.

Сайте covid.saude.gov.br был ключевым государственным ресурсом по отслеживанию пандемии. Страница была снята в пятницу, 5 июня, и перезагрузка в субботу, 6 июня, с новым макетом и лишь частью данных, отражает лишь случаи смерти, случаи и восстановления в течение последних 24 часов.

Последние бразильские показатели составляли - 672 тыс. зарегистрированных случаев (второе место после США), 36 тыс. человек умерли.

Поздно субботу бразильское Минздрав сообщил о 27 075 новых подтвержденных инфекций и 904 смертей за последние сутки.

Как отмечается, Болсонаро также заменил медицинских экспертов в Министерстве здравоохранения военными чиновниками.

"Прозрачность информации является мощным инструментом борьбы с эпидемией", - прокомментировал ситуацию председатель Бразильской ассоциации прессы Пауло Жеронимо де Суса, в которой он обвинил власть в введении цензуры.

Кроме того, 6 июня Болсонару заявил, что Бразилия может вслед за США выйти из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Напомним, 5 июня общее число погибших от коронавируса в Бразилии превысило число жертв инфицирования в Италии .

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