В Бразилии - новый рекорд смертности от коронавируса, общее число погибших превысило количество жертв в Италии
По данным министерства здравоохранения Бразилии, за минувшие сутки умерло 1437 пациентов с коронавирусом. Общее количество летальных случаев составляет 34 021.
Кроме того, за сутки было выявлено 30 925 новых зараженных.
Всего с начала эпидемии в Бразилии заразились уже 615 870 человек.
В Италии с начала эпидемии умерли 33 689 человек.
Бразилия занимает второе после США место в мире по количеству выявленных случаев заражения коронавирусом.
По оценкам ученых из Университета Вашингтона, в начале августа общее число умерших от коронавируса в Бразилии может увеличиться в пять раз - до 125 тысяч.
Общее количество инфицированных в мире составило 6 714 335 человек. Лидирами антирейтинга являются США - 1924189, Бразилия - 615 870 и Россия - 449 834 случаев.
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