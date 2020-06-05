В Бразилии - новый рекорд смертности от коронавируса, общее число погибших превысило количество жертв в Италии

5 июня, 2020, 12:12

Общее количество погибших от коронавируса в Бразилии превысило число жертв инфицирования в Италии

По данным министерства здравоохранения Бразилии, за минувшие сутки умерло 1437 пациентов с коронавирусом. Общее количество летальных случаев составляет 34 021.

Кроме того, за сутки было выявлено 30 925 новых зараженных.

Всего с начала эпидемии в Бразилии заразились уже 615 870 человек.

В Италии с начала эпидемии умерли 33 689 человек.

Бразилия занимает второе после США место в мире по количеству выявленных случаев заражения коронавирусом.

По оценкам ученых из Университета Вашингтона, в начале августа общее число умерших от коронавируса в Бразилии может увеличиться в пять раз - до 125 тысяч.

Общее количество инфицированных в мире составило 6 714 335 человек. Лидирами антирейтинга являются США - 1924189, Бразилия - 615 870 и Россия - 449 834 случаев.