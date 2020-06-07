Сегодня - праздник Троицы

7 июня, 2020, 09:35

7 июня 2020 года украинцы празднуют Сошествие Святого Духа, или Троицу - один из двенадцати самых больших праздников в православии

Троица - один из двенадцати важнейших после Пасхи праздников в христианстве восточного обряда, посвященных событиям земной жизни Иисуса Христа и Богородицы, рассказывает Еспресо.TV .

В Украине День Святой Троицы считается важным церковным праздником, поэтому в этот день объявлен государственный выходной.

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Библейским основанием для празднования есть описание сошествия Святого Духа на последователей Иисуса, что произошло на пятидесятый день Его воскресения (Пасхи). Праукраинцы же издавна отмечали в эту часть года Троицу - появление первой яркой зелени в полях и лесах. Со временем оба обычаи соединились.

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