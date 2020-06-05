Праздник неба и земли! Троица для украинцев: величие и значение праздника, обычаи, традиции и праздничные радости

6 июня, 2020, 09:57

Татьяна Зинченко

7 июня 2020 года мы празднуем Сошествия Святого Духа, или Троицу - один из двенадцати самых больших праздников православного человечества. Какие легенды этого дня, что важно в этом празднике именно для украинцев, для каждого человека в отдельности, как праздновали его наши предки и как празднуем его мы - в праздничной разведке Еспресо-TV

На 50-й день после Пасхи в природе наступает настоящее буйство: все на данный момент изобилует, цветет, гудит, чирикает и пахнет. Верующие празднуют Святую Троицу или Пятидесятницу, День Сошествия Святого Духа, Зеленое воскресенье - действительно большой день в нашей народной истории. Потому что столько рассказов, легенд, историй связано с этим днем: каждой семье будет о чем вспомнить, на что направить свои надежды.

Троица - один из двенадцати важнейших после Пасхи праздников в православии, посвященных событиям земной жизни Иисуса Христа и Богородицы.

В Украине День Святой Троицы считается важным церковным праздником, поэтому в этот день объявлен государственный выходной.

Троица - символ обновления жизни

Первый летний праздник в этом году - такое же красочный и полон летних ароматов, как и всегда. Храмы, как и всегда, несмотря на особый, карантинный, период будут украшены зеленым урашением: иконы - липовыми, кленовыми и березовыми веточками, цветами, пол выстилают травой, аиром. А мы поставим в домах душистые летние букеты из мяты, чабреца, мелиссы, всевозможных полевых цветов. Вся эта красота символизирует летнее буйство, весеннее обновление жизни.

На скрижалях Священного Писания

Праздник обновления природы и весенне-летнего пробуждения, несомненно, отмечали и наши далекие солнцелюбивые предки.

Поэтому, как и во всех крупных праздниках, в Троице - много особенного и овеянного легендами: переплетение веков с различными традициями и верованиями, свидетельства, рассказы Священного писания и новейшие разведки этнологов, историков. Где-то они пересекаются, а где-то ставят еще больше знаков вопросов.

"... и начали говорить на иных языках, как Дух давал"

Впрочем, с большими праздниками так всегда происходит, потому что они вызывают у нас усиленное внимание и обещают осуществления чего-то неземного, а поэтому требуют соответствующих знаний. Так и с Троицей - именно в этот день на землю сошел Святой Дух, как и обещал Сын Божий. Этот дух сошел на апостолов, 12 рыбаков, учеников Христа, которые вместе с Матерью Божьей молились в храме на горе Сионе.

"И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и на каждом из них по одному осел. И исполнились все Духа Святаго, и начали говорить на иных языках, как Дух давал".

"Идите, научайте все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа" (Мф, 28, 19).

Поэтому с этого дня каждый народ получил свой язык - от языков пламени Святого Духа, чтобы на этом языке прославлять царство земное и небесное. Многие в тот день приняли крещение - так началась история создания святой вселенской апостольской Церкви, от которой ведут свое происхождение все современные христианские общины на земле. Первым христианским храмом стал тот самый дом на горе Сион - ныне Успенский храм Гроба Господня в Иерусалиме.

Этот праздник символизирует святую Троицу, три известные проявления, лики Всевышнего - в виде Бога-Отца, Бога-Сына и Бога-Святого Духа.

Единосущная Троица - это значит, что Отец, Сын и Святой Дух неразделимы

В Священном Писании говорится, что мы исповедуем Троицу единосущную и нераздельную. Единосущную - это значит, что Отец, Сын и Святой Дух - три самостоятельных Божественных образа, обладающие всеми Божественными совершенствами, но это не три особые отдельные сущности, не три Бога, а Единый Бог. Они неразделимы.

С древности до современности - все-таки это интересно!

Украшать храмы, дома и огороды цветами, наверное, начали еще с давних времен, когда с природой связывали большие и малые события в семье, урожай и природные явления. Девушки гадали, женщины собирали целебные травы для лечения на весь год, мужчины и парни организовывали местные гуляния. Но надо иметь в виду, что церковь далеко не приветствует подобные действия, поэтому о гадании уже почти не упоминается, разве что в канве обычных веселья и развлечений, которые особой смысловой нагрузки не несут.

Считалось, что в этот день можно встретить русалку и она даже может защекотать, поэтому уже наши близкие предки, то есть христиане, не выходили в этот день из дома без крестика на шее.

Что надо делать на Троицу, а что - нежелательно

Также вопрос достаточно дискуссионный. Нельзя ругаться, желать кому-то зла, впрочем, это касается каждого и в будний день. Нельзя тяжело работать, чтобы не отвлекаться от светлых дум о сошествии Святого Духа и чтобы тем самым не пропустить это светлое мгновение. А надо идти в храм с красивым букетом, искренне помолиться, побыть в этот день хотя бы мыслями ближе к небу.

С давних запретов - нельзя купаться, чтобы не защекотали русалки. Не делать веников из веток деревьев, не строить деревянные заборы. Словом, не использовать природу в корыстных целях, а просто быть с ней в унисон. На Троицу природа просто говорит с человеком языком насекомых, птиц, природы. Не одно поколение вслушивалось в этот язык, и все эти наблюдения вылились в цепочку примет и верований, которые передаются из поколения в поколение.

Нынешние особенности Троицы

Интересно, что в этом году 7 июня будут праздновать Троицу христиане и восточного, и западного обряда. Это один из редких случаев, когда даты праздников у католиков и православных совпадают. И хотя карантин продолжаются, мы все же все дружно праздновать этот день - в семьях, в пожеланиях, в онлайне. Дома украсим, букеты будут!

В этот день собирались толоки на природе - целыми селами или большими семьями. Хозяйки приносили свои блюда-напитки. Принято было готовить много и вкусно, основными блюдами были караваи, хлеб, пирожки, мясные блюда. В этом году можно вкусно накрыть стол в кругу дружной семьи, пусть и не на толоке, говорит наш кулинарный гид, кулинарная мастерица и блогер Лилия Цвит. И как раз на этот замечательный праздник можно испечь хлеб, даже если вы не пекли еще - это хороший повод. Лилия Цвит советует приготовить гречневый: вкусный, ароматный, хрустящий - то что надо для празднования дома! Смотрите на видео, она подробно и очень доступно рассказывает, как сделать праздник хлебным, как это делали наши бабушки-прабабушки раньше.

А кто желает еще и сладкой выпечки, потому что праздник очень большой, известная кулинарка Лилия Цвит расскажет о невероятно вкусном, нарядном, сочном и ароматном торте, который будто создан к этим праздникам - Зеленая роща. Его очень любят хозяйки и очень многие пкли его по рецепту Лилии Цвит - видно по отзывам, фотоотчетам, значит эта выпечка удается, по силам и очень уместна! "Вкусный, нежный, простой торт легко испечь", - говорит хозяйка. Смотрите!

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Об урожае и тепле: приметы Троицы

Дождь на Троицу - на солнечное и теплое лето.

После дождя солнечная погода - значит, в этом сезоне можно ожидать очень богатого урожая, особенно зерновых культур, ягод и грибов.

Сватовство в этот день - на удачный брак, у семьи будут хорошие дети, в доме - гармония, а в сердцах - любовь друг к другу. Идеальным считался вариант, когда сватовство происходит на Троицу, а свадьба - на Покров.

Травы и цветы, собранные в этот день, - мощный оберег и лекарство от многих болезней. Настоями и отварами из этих растений люди излечивались от многих недугов. А еще изготавливали талисманы и обереги для всех членов семьи. Ну, как говорится, по вере вашей и будет вам!

Древние верования и ритуалы

Суббота перед Троицей - Родительская или Дедова суббота, День поминовения, Радуница

Желательно в этот день помянуть души умерших, родных, ушедших за грань. Считается, что этот день - один из немногих в году, возможно, даже единственный, когда они сходят на землю, чтобы немного побыть с нами. Поэтому готовят вкусные блюда (приветствуются пироги, вареники с ягодами, блюда из сезонных овощей и фруктов, напитки), созывают семью и в кругу друзей вспоминают умерших добрым словом.

В субботу накануне Троицы все растения наделяются магической и целебной силой.

Болезни и всевозможные нежелательные моменты не будут привлекаться, если подавать щедрую милостыню, оказывать любую помощь тем, кто в ней нуждался.

Скатерть, которой застилали праздничный стол в Троицу, хранили с верой, что она способна привлекать состоятельных женихов или трудолюбивых невест.

Если утром вынести и покрошить свежую выпечку на город, можно таким образом задобрить духов усопших родственников, чтобы те заботились о живых в засветках.

Лето, воля, цветы, язык - такие возможности открывает перед каждым из нас грядущий праздник. Святой Дух, сойдя на землю, озарил своим величием и святостью и наш путь и дал возможность общаться, говорить, наделил языком.

Поэтому наслаждаемся летом, несмотря на банальность этих слов - творим добро и развивает язык, данный нам с неба, бережем природу хотя бы потому, что она нас бережет, что она - неисчерпаемый и истинный источник вдохновения и настоящая земная красота. Благодати Святого Духа каждому из нас!