С 10 июня в Украине позволят проведение массовых культурных мероприятий

7 июня, 2020, 18:08

Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что с 10 июня в Украине позволят проведения массовых культурных и художественных мероприятий

Об этом сообщает ТСН.

По его словам, проведение таких мероприятий позволят только в тех регионах, которые соответствуют санитарно-эпидемиологическим показателям инфицирования COVID-19.

"Будет постепенно внедряться открытие массовых мероприятий. Первые культурные учреждения будут позволять с 10 июня. Сейчас мы смотрим, что именно подпадет под это открытие. Но опять-таки, с определенными эпидемическим ограничениями. В частности, при открытии будет ограничение не более одного человека на 5 квадратных метров", - сказал Ляшко.

Также он напомнил правила проведения культурных мероприятий после ослабления карантинных мероприятий от 10 июня:

Одновременное пребывание посетителей мероприятия из расчета не более одного человека на 5 кв.м общей площади огороженной территории для мероприятий под открытым небом. Или общей площади помещения учреждения культуры.

Посетители в помещении заведения должны быть в масках.

Обязательные температурный скрининг и дезинфекция.

Увеличение пунктов входного контроля.

По возможности контроль входных билетов бесконтактным способом с использованием сканеров.

Соблюдение дистанции полтора метра между посетителями на сидячих местах. За столиками - не более четырех человек.

Фан-зоны пока под запретом.

Напомним, 6 июня заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что он против открытия летом детских оздоровительных лагерей.

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