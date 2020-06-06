В Минздраве выступили против открытия детских лагерей

6 июня, 2020, 17:08

Заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что он против открытия летом детских оздоровительных лагерей

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" .

По словам главного санитарного врача, детские оздоровительные учреждения нынешним летом открывать не стоит.

"Я сейчас придерживаюсь мнения, что детские оздоровительные учреждения на этот летний сезон открывать нельзя, поскольку во время оздоровления у нас происходит примерно около 80 вспышек кишечных инфекций. Детей забирают с оздоровления, завозят в инфекционные стационары, а в инфекционных стационарах сейчас больные с коронавирусом. Вместо лечения кишечной инфекции мы можем подвергать опасности инфицирования еще и коронавирусной болезнью. Поэтому предложение - воздержаться до стабилизации эпидемической ситуации", - сказал Ляшко

Напомним, 2 июня Виктор Ляшко заявил, что 10 июня в Украине планируют открыть кинотеатры и санатории.

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