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Espreso.tvОбществоВ Минздраве выступили против открытия детских лагерей

В Минздраве выступили против открытия детских лагерей


фото: Укрінформ
Заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что он против открытия летом детских оздоровительных лагерей

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" .

По словам главного санитарного врача, детские оздоровительные учреждения нынешним летом открывать не стоит.

"Я сейчас придерживаюсь мнения, что детские оздоровительные учреждения на этот летний сезон открывать нельзя, поскольку во время оздоровления у нас происходит примерно около 80 вспышек кишечных инфекций. Детей забирают с оздоровления, завозят в инфекционные стационары, а в инфекционных стационарах сейчас больные с коронавирусом. Вместо лечения кишечной инфекции мы можем подвергать опасности инфицирования еще и коронавирусной болезнью. Поэтому предложение - воздержаться до стабилизации эпидемической ситуации", - сказал Ляшко

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