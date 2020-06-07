"Мариуполь" спасся от поражения в матче УПЛ против "Олимпика"

7 июня, 2020, 16:11

В 25-м туре чемпионата Украины по футболу "Олимпик " и "Мариуполь" сыграли вничью: 2:2

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В Киеве "Олимпик" на 18-й минуте вывел вперед Виталий Балашов. На 35-й минуте Сергей Чоботенко восстановил равновесие.

"Олимпик" вновь повел в счете на 82-й минуте, когда отличился Андрей Кравчук, однако не удержал победу. На 85-й минуте Алексей Кащук забил гол и спас "Мариуполь" от поражения.

"Олимпик" сыграл с "Мариуполем" вничью 2:2, набрал 20 очков и занимает в турнирной таблице 11-е место. У "Мариуполя" 26 пунктов и восьмая позиция.

Чемпионат Украины

25-й тур

7 июня

"Олимпик" - "Мариуполь" 2:2

Голы: Балашов, 16 Кравчук, 82 - Чоботенко, 35, Кащук, 85

Напомним, 6 июня в 25-м туре чемпионата Украины по футболу "Шахтер" победил в Киеве "Десну".

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