В двух областях Украины усилили карантин

6 июня, 2020, 20:05

Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что из-за роста заболеваемости коронавирусом в Волынской и Донецкой областях отменили ослабление карантина

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

По словам Ляшко, в связи с ростом числа заболеваний COVID-19 за последнюю неделю Волынская и Донецкая области отменили ранее введенные меры по ослаблению карантина. В частности, закрыты детские сады, гостиницы, запрещено проведение спортивных и религиозных мероприятий. В Донецкой области приостановлено междугороднее автобусное сообщение.

"Мы видим, что введенный адаптивный карантин работает. В областях, где сложная эпидемическая ситуации, не ослаблялись карантинные мероприятия. А те, у кого есть несоответствие критериям, принимают решение об усилении. Это демонстрирует ответственность местных органов власти", - сказал Ляшко.

Напомним, что в Черновицкой, Ривненской и Львовской областях не было никаких послаблений карантинных мероприятий.

Напомним, 6 июня Виктор Ляшко заявил, что он против открытия летом детских оздоровительных лагерей.

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