400 одесситов вышли на митинг в поддержку Ройтбурда

7 июня, 2020, 08:11

В Одессе около 400 человек собрались в субботу, 6 июня 2020 года, возле здания ОГА в поддержку Александра Ройтбурда, недавно в очередной раз уволенного судом из должности директора Одесского художественного музея

Поддержать Ройтбурда пришли его друзья, поклонники и известные люди Одессы: историк Александр Бабич, критик Ута Кильтер, урбанист Александр Горенюк, депутат горсовета Ольга Квасницкий, программист Петр Обухов. Об этом со ссылкой на одесскую интернетгазету Pushkinska.net передает Еспресо.TV .

Также на видеосвязь из Киева вышел новый министр культуры Украины Александр Ткаченко. К акции протеста против решения суда присоединились режиссер Влад Троицкий, музыкант и политик Святослав Вакарчук и другие.

Кроме того, на митинге протестующие также собирали подписи под обращениями к депутатам облсовета от своего округа с просьбой поднять вопрос о предоставлении Одесскому художественному музею статуса национального.

Учитывая эпидемию COVID-19 присутствовали в защитных медицинских масках и старались придерживаться социально безопасной дистанции.

Справка

2017 Ройтбурд выиграл конкурс на должность директора Одесского художественного музея. Программу художника поддержали четверо из членов конкурсной комиссии. Но во время сессии 14 марта 2018 депутаты Одесского областного совета отказались утверждать кандидатуру Ройтбурда. Однако, уже 19 марта 2018 года тогдашний глава ОГА Максим Степанов подписал контракт с Александром Ройтбурдом, назначив его новым директором Одесского художественного музея.

4 сентября 2019 на сессии облсовета 51 депутат проголосовал за снятие Ройтбурда с должности директора художественного. Художник с таким решением не согласился и подал в суд.

7 сентября более 1 тыс. вышли в поддержку художника.

10 февраля 2020 судья Приморского суда города Одессы Денис Донцов признал увольнение незаконным. Облсовет обжаловал это решение в апелляционном суде и 28 мая выиграла дело .

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