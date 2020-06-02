Суд подтвердил увольнение директора худмузея Одессы Ройтбурда
2 июня, 2020, 16:28
Одесский апелляционный суд отменил решение Приморского райсуда города, которое отменило решение облсовета от 4 сентября 2019 г. о расторжении контракта с директором Одесского художественного музея Александром Ройтбурдом
Об этом сообщает "Думская" .
Вторая инстанция постановила отказать художнику в удовлетворении иска против региональных собраний. Таким образом, Ройтбурду все же придется покинуть пост директора музея.
Апелляционный суд констатировал, что Ройтбурд был назначен на должность в соответствии с законной процедурой, но все же допустил ряд нарушений: проводил в музее концерты, не пустил в фонды с проверкой депутатов и другие.
"Вы, конечно, будете смеяться, но эти удивительные люди снова меня уволили", - прокомментировал Ройтбурд решения.
- В конце 2017 г. известный художник Александр Ройтбурд выиграл конкурс на должность директора Одесского художественного музея, однако депутаты облсовета так и не проголосовали за его кандидатуру.
- Тогда в ситуацию вмешался губернатор области Максим Степанов. 19 марта он назначил Ройтбурда руководителем музея.
- 4 сентября Одесский областной совет досрочно разорвал контракт с директором Одесского художественного музея.
- После этого Ройтбурд сообщил о намерении обжаловать решение областного совета.
- 10 февраля суд признал незаконным увольнение украинского художника Александра Ройтбурда с должности директора Одесского художественного музея в сентябре 2019 года.