Суд подтвердил увольнение директора худмузея Одессы Ройтбурда

2 июня, 2020, 16:28

Одесский апелляционный суд отменил решение Приморского райсуда города, которое отменило решение облсовета от 4 сентября 2019 г. о расторжении контракта с директором Одесского художественного музея Александром Ройтбурдом

Об этом сообщает "Думская" .

Вторая инстанция постановила отказать художнику в удовлетворении иска против региональных собраний. Таким образом, Ройтбурду все же придется покинуть пост директора музея.

Апелляционный суд констатировал, что Ройтбурд был назначен на должность в соответствии с законной процедурой, но все же допустил ряд нарушений: проводил в музее концерты, не пустил в фонды с проверкой депутатов и другие.

"Вы, конечно, будете смеяться, но эти удивительные люди снова меня уволили", - прокомментировал Ройтбурд решения.