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Espreso.tvОбществоСуд подтвердил увольнение директора худмузея Одессы Ройтбурда

Суд подтвердил увольнение директора худмузея Одессы Ройтбурда

Одесский апелляционный суд отменил решение Приморского райсуда города, которое отменило решение облсовета от 4 сентября 2019 г. о расторжении контракта с директором Одесского художественного музея Александром Ройтбурдом

Об этом сообщает "Думская" .

Вторая инстанция постановила отказать художнику в удовлетворении иска против региональных собраний. Таким образом, Ройтбурду все же придется покинуть пост директора музея.

Апелляционный суд констатировал, что Ройтбурд был назначен на должность в соответствии с законной процедурой, но все же допустил ряд нарушений: проводил в музее концерты, не пустил в фонды с проверкой депутатов и другие.

"Вы, конечно, будете смеяться, но эти удивительные люди снова меня уволили", - прокомментировал Ройтбурд решения.

  • В конце 2017 г. известный художник Александр Ройтбурд выиграл конкурс на должность директора Одесского художественного музея, однако депутаты облсовета так и не проголосовали за его кандидатуру.
  • Тогда в ситуацию вмешался губернатор области Максим Степанов. 19 марта он назначил Ройтбурда руководителем музея.
  • 4 сентября Одесский областной совет досрочно разорвал контракт с директором Одесского художественного музея.
  • После этого Ройтбурд сообщил о намерении обжаловать решение областного совета.
  • 10 февраля суд признал незаконным увольнение украинского художника Александра Ройтбурда с должности директора Одесского художественного музея в сентябре 2019 года.
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