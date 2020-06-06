Иран заявил, что расследование авиакатастрофы самолета МАУ почти завершено

6 июня, 2020, 22:20

Иран заявил, что расследование авиакатастрофы самолета Международных авиалиний Украины, сбитого под Тегераном, почти завершено

Об этом сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел по международным и правовым вопросам Мохсен Бахарванд.

"Расследование почти завершено, и нет никакой двусмысленности, мы знаем, что произошло", - сказал Бахарванд.

В то же время он отметил, что анализ самописцев самолета МАУ является единственным оставшимся этапом расследования.

"Мы не считаем, что "черные ящики" содержат какую-нибудь важную информацию, которая будет полезна для нашего расследования", - добавил замминистра.

Напомним, 31 мая Иран отказался передавать бортовые самописцы со сбитого самолета МАУ Украины и заявил, что отправит их в другую страну.

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