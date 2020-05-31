Иран отказался отдавать Украине "черные ящики" со сбитого самолета МАУ
31 мая, 2020, 18:04
Иран отказался передавать бортовые самописцы со сбитого самолета МАУ Украины и заявил, что отправит их в другую страну
Об этом со ссылкой на иранское государственное агентство ISNA, сообщает "Европейская правда" .
"Иранские власти в ответ на задержание украинской стороны с ответом на предложение Ирана о черных ящиках украинского самолета, а также уточнение дальнейших шагов действий в этой ситуации, принял решение отправить черный ящик самолета в другую страну", - говорится в сообщении.
По данным агентства, вероятно ящики отправят во Францию.
По информации ЕП данные о "задержке ответа Украины" не соответствуют действительности.
- Напомним, 23 мая в Министерстве обороны Ирана назвали виновным в сбивании под Тегераном самолета МАУ оператора ракетной системы .
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