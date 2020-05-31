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Espreso.tvОбществоИран отказался отдавать Украине "черные ящики" со сбитого самолета МАУ

Иран отказался отдавать Украине "черные ящики" со сбитого самолета МАУ


фото: Укрінформ
Иран отказался передавать бортовые самописцы со сбитого самолета МАУ Украины и заявил, что отправит их в другую страну

Об этом со ссылкой на иранское государственное агентство ISNA, сообщает "Европейская правда" .

"Иранские власти в ответ на задержание украинской стороны с ответом на предложение Ирана о черных ящиках украинского самолета, а также уточнение дальнейших шагов действий в этой ситуации, принял решение отправить черный ящик самолета в другую страну", - говорится в сообщении.

По данным агентства, вероятно ящики отправят во Францию.

По информации ЕП данные о "задержке ответа Украины" не соответствуют действительности.

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