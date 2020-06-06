Вполне почувствовал остроту вашего пера: Зеленский поздравил журналистов с праздником

6 июня, 2020, 18:05

Приветствие Зеленский обнародовал в facebook.

"Любознательные, оперативные, внимательные к деталям, быстрые на слово и ноги, иногда назойливые, но всегда с обостренным чувством справедливости. Это все - о наших украинских журналистов. И хотя за первый год на посту президента я уже сполна ощутил остроту вашего пера, но не прекращу вас уважать и защищать. и в дальнейшем отвечать на ваши вопросы. Даже в неожиданных местах и условиях! А именно за рулем велосипеда", - написал Зеленский.

Президент назвал журналистов залогом демократии.

"Вы - это залог демократии и развития гражданского общества и еще один канал общения власти и народа. Вы и сами - четвертая власть. А власть - это еще и ответственность. Об этом тоже не следует забывать. Сил и вдохновения вам, уважаемые журналисты! С праздником!" - добавил Зеленский.

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine