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Espreso.tvОбществоВ Запорожье вспыхнул пожар на обувной фабрике

В Запорожье вспыхнул пожар на обувной фабрике


фото: Укрінформ
В Запорожье произошел пожар в одном из цехов обувной фабрики "Мида"

Об этом сообщает Укринформ.

В Коммунарском районе города горит один из цехов обувной фабрики. На месте происшествия собралось около сотни местных жителей, работает несколько автомобилей ГСЧС, полиция.

Причина возгорания устанавливается.

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