В Запорожье вспыхнул пожар на обувной фабрике

6 июня, 2020, 17:47

В Запорожье произошел пожар в одном из цехов обувной фабрики "Мида"

Об этом сообщает Укринформ.

В Коммунарском районе города горит один из цехов обувной фабрики. На месте происшествия собралось около сотни местных жителей, работает несколько автомобилей ГСЧС, полиция.

Причина возгорания устанавливается.

Напомним, 29 мая в Днипре во время движения загорелся трамвай маршрута №19 на улице Ударников.

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