В Днепре во время движения загорелся трамвай. ВИДЕО

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"Пожар возник в пассажирском вагоне трамвая маршрута №19. На время прибытия спасатели не могли оперативно приступить к тушению пожара, ведь линия передвижения электротранспорта была под напряжением", - говорится в сообщении.

Во время пожара в вагоне не было пассажиров. Трамвай двигался не по привычному маршруту, ведь транспортировал другой вагон в депо на ремонт.

Пожар составил площадь 30 кв. метра.

В 15:46 пожар локализован, а в 16:09 - ликвидирован.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb .