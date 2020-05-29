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Espreso.tvОбществоВ Днепре во время движения загорелся трамвай. ВИДЕО

В Днепре во время движения загорелся трамвай. ВИДЕО


фото: ДСНС
В Днепре во время движения загорелся трамвай маршрута №19 на улице Ударников

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"Пожар возник в пассажирском вагоне трамвая маршрута №19. На время прибытия спасатели не могли оперативно приступить к тушению пожара, ведь линия передвижения электротранспорта была под напряжением", - говорится в сообщении.

Во время пожара в вагоне не было пассажиров. Трамвай двигался не по привычному маршруту, ведь транспортировал другой вагон в депо на ремонт.

Пожар составил площадь 30 кв. метра.

В 15:46 пожар локализован, а в 16:09 - ликвидирован.

 
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