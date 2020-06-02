Кинотеатры, санатории, лагеря Ляшко рассказал о новом этапе ослабления карантина

2 июня, 2020, 18:07

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал о планах открытия кинотеатров и санаториев

Об этом Ляшко рассказал в эфире телеканала "Украина 24".

"Будет постепенно внедряться открытие массовых мероприятий. Первые культурные учреждения будут разрешать с 10 июня, сейчас мы смотрим, что именно подпадет под это открытие, но опять-таки, с определенными эпидемическим ограничениями. В частности, при открытии будет ограничение не более 1 человека на 5 кв. метров ", - рассказал Ляшко.

Заместитель министра также сообщил, что санатории будут работать с 10 июня, а по детских лагерей решение будет приниматься отдельно.