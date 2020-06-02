 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоКинотеатры, санатории, лагеря Ляшко рассказал о новом этапе ослабления карантина

Кинотеатры, санатории, лагеря Ляшко рассказал о новом этапе ослабления карантина


фото: zik
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал о планах открытия кинотеатров и санаториев

Об этом Ляшко рассказал в эфире телеканала "Украина 24".

"Будет постепенно внедряться открытие массовых мероприятий. Первые культурные учреждения будут разрешать с 10 июня, сейчас мы смотрим, что именно подпадет под это открытие, но опять-таки, с определенными эпидемическим ограничениями. В частности, при открытии будет ограничение не более 1 человека на 5 кв. метров ", - рассказал Ляшко.

Заместитель министра также сообщил, что санатории будут работать с 10 июня, а по детских лагерей решение будет приниматься отдельно.

  • В Славянске Донецкой области из-за вспышки коронавируса усилили карантин на неопределенное время.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

2 июня, 2020 вторник

больше новостей

2 июня, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать