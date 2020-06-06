В Донецке оккупанты похитили гражданку Испании, - журналист

6 июня, 2020, 18:49

В оккупированном Донецке пропала гражданка Испании Евгения Йепес-Ваньеса

Об этом сообщил журналист Денис Казанский в facebook.

Он об этом написал после общения с мужем пропавшей - испанцем Аннивалом Йепесом. По словам журналиста Евгения родом из Донецка. Там она познакомилась со своим мужем, который учился в этом городе. Пара поженилась и переехала в Испанию, а Евгения стала гражданкой этой страны. Однако квартиру в Донецке она не продала. Именно в эту квартиру и приехала женщина в начале весны. Но покинуть оккупированный город не смогла, поскольку все пропускные пункты закрыты из-за карантина.

3 июня женщина пропала. По словам ее мужа, перед похищением она позвонила ему и сообщила, что к ней в квартиру ломятся неизвестные мужчины. Она предположила, что это представители оккупационных войск. Пришли они к ней из-за того, что она со своего балкона сняла российский флаг, который там повесили без ее разрешения за день до этого.

Впоследствии связь с женщиной пропала. Ни один из ее номеров не отвечает.

Аннивал Йепес пообщался с соседкой, которая рассказала, что за его женой пришли 6-7 представителей так называемого министерства госбезопасности. Впоследствии они еще раз приходили в эту квартиру, заявив, что женщина находится под следствием. Где находится Евгения - никто не знает.

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