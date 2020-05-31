На Чонгаре похитили украинского военного

31 мая, 2020, 07:33

В субботу, 30 мая 2020 года, около пяти часов утра, в районе полуострова Ченгар, во время несения службы на наблюдательному посту было выявлено отсутствие военнослужащего одного из подразделений Вооруженных Сил Украины

Об этом в ночь на 31 мая сообщила пресс служба Военной службы правопорядка в Вооруженных Силах Украины, передает Еспресо.TV .



"С момента исчезновения военнослужащего сразу начались поисковые мероприятия, однако они не дали результатов. Военнослужащий на телефонные звонки не отвечает, местонахождение его неизвестно", - отмечают в ВСП ВСУ.

По предварительной информации, военнослужащий во время несения службы был похищен.

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"Неподалеку наблюдательного поста были обнаружены следы борьбы с неизвестными лицами", - отмечается в сообщении украинской военной полиции.

В настоящее время, принимаются все необходимые меры по установлению места нахождения военнослужащего, уверяют в ВСУ.

Материалы данного события оперативно переданы в правоохранительные органы.

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