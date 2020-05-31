На Чонгаре похитили украинского военного
Об этом в ночь на 31 мая сообщила пресс служба Военной службы правопорядка в Вооруженных Силах Украины, передает Еспресо.TV .
"С момента исчезновения военнослужащего сразу начались поисковые мероприятия, однако они не дали результатов. Военнослужащий на телефонные звонки не отвечает, местонахождение его неизвестно", - отмечают в ВСП ВСУ.
По предварительной информации, военнослужащий во время несения службы был похищен.
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"Неподалеку наблюдательного поста были обнаружены следы борьбы с неизвестными лицами", - отмечается в сообщении украинской военной полиции.
В настоящее время, принимаются все необходимые меры по установлению места нахождения военнослужащего, уверяют в ВСУ.
Материалы данного события оперативно переданы в правоохранительные органы.
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