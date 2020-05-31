 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоНа Чонгаре похитили украинского военного

На Чонгаре похитили украинского военного

В субботу, 30 мая 2020 года, около пяти часов утра, в районе полуострова Ченгар, во время несения службы на наблюдательному посту было выявлено отсутствие военнослужащего одного из подразделений Вооруженных Сил Украины

Об этом в ночь на 31 мая сообщила пресс служба Военной службы правопорядка в Вооруженных Силах Украины, передает Еспресо.TV .

"С момента исчезновения военнослужащего сразу начались поисковые мероприятия, однако они не дали результатов. Военнослужащий на телефонные звонки не отвечает, местонахождение его неизвестно", - отмечают в ВСП ВСУ.

По предварительной информации, военнослужащий во время несения службы был похищен.

Читайте также: Воды в Крыму не хватает военным базам оккупантов, а не населению. Инфографика

"Неподалеку наблюдательного поста были обнаружены следы борьбы с неизвестными лицами", - отмечается в сообщении украинской военной полиции.

В настоящее время, принимаются все необходимые меры по установлению места нахождения военнослужащего, уверяют в ВСУ.

Материалы данного события оперативно переданы в правоохранительные органы.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

31 мая, 2020 воскресенье

30 мая, 2020 суббота

больше новостей

31 мая, 2020 воскресенье

30 мая, 2020 суббота

29 мая, 2020 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать