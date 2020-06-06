Суд арестовал семерых полицейских из Павлограда, которых подозревают в торговле наркотиками

6 июня, 2020, 15:54

В Киеве суд арестовал семерых полицейских из Днепропетровской области, подозреваемых в торговле наркотиками и других преступлениях

Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

"Голосеевский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога семи участникам банды полицейских, в состав которой входили начальник, заместитель начальника отдела полиции, начальник одного из секторов и 4 оперативника Павлоградского отдела полиции ГУ Нацполиции в Днепропетровской области" , - говорится в сообщении.

4 июня сотрудники Департамента внутренней безопасности Нацполиции, Государственного бюро расследований и Службы безопасности Украины пресекли деятельность преступной группировки, организовал начальник Павлоградского отдела полиции.

По предварительной версии следствия, руководитель отдела полиции и его подчиненные решили искусственно нарастить показатели оперативно-розыскной деятельности, для чего они фальсифицировали материалы уголовных производств.

Злоумышленники, в частности, запугивали и пытали подозреваемых для получения "нужных" показаний, фабриковали искусственные доказательства для дальнейшего выявления и быстрого расследования несуществующих преступлений.

При проведении более 20 обысков сотрудники спецслужбы изъяли материалы фальсифицированных уголовных производств, средства для пыток и другие доказательства, подтверждающие преступную деятельность сотрудников полиции.

В субботу, 6 июня 2020 года, министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что в Павлоградском отделе полиции правоохранители вместо защиты и обеспечения безопасности граждан занимались преступной деятельностью.

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine