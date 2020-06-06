Суд арестовал семерых полицейских из Павлограда, которых подозревают в торговле наркотиками
Об этом сообщает Государственное бюро расследований.
"Голосеевский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога семи участникам банды полицейских, в состав которой входили начальник, заместитель начальника отдела полиции, начальник одного из секторов и 4 оперативника Павлоградского отдела полиции ГУ Нацполиции в Днепропетровской области" , - говорится в сообщении.
4 июня сотрудники Департамента внутренней безопасности Нацполиции, Государственного бюро расследований и Службы безопасности Украины пресекли деятельность преступной группировки, организовал начальник Павлоградского отдела полиции.
По предварительной версии следствия, руководитель отдела полиции и его подчиненные решили искусственно нарастить показатели оперативно-розыскной деятельности, для чего они фальсифицировали материалы уголовных производств.
Злоумышленники, в частности, запугивали и пытали подозреваемых для получения "нужных" показаний, фабриковали искусственные доказательства для дальнейшего выявления и быстрого расследования несуществующих преступлений.
При проведении более 20 обысков сотрудники спецслужбы изъяли материалы фальсифицированных уголовных производств, средства для пыток и другие доказательства, подтверждающие преступную деятельность сотрудников полиции.
- В субботу, 6 июня 2020 года, министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что в Павлоградском отделе полиции правоохранители вместо защиты и обеспечения безопасности граждан занимались преступной деятельностью.
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