Оборотни в погонах в Павлограде. Городская полиция получила временного руководителя, 20% сотрудников будет сокращено

6 июня, 2020, 11:34

В субботу, 6 июня 2020 года, министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что в Павлоградском отделе полиции правоохранители вместо защиты и обеспечения безопасности граждан занимались преступной деятельностью

Об этом со ссылкой на Департамент коммуникации МВД Украины передает Еспресо.TV .

"Внутренняя безопасность НПУ, ГБР и СБУ провела следственные действия. Результат расследования - сотрудничество правоохранительных органов с наркоторговцами и другими преступниками. С сегодняшнего дня мы начинаем тотальное отработки региона", - заявил Арсен Аваков.

Министр подчеркнул, что речь идет не только о Павлоградском отделе полиции, но и о других правоохранительных органах области.

"Именно поэтому, на эту проблему мы будем смотреть очень комплексно - на взаимодействие со всеми органами власти и между собой. Меня принципиально не устраивает распространения наркотиков, как во всей Днепропетровской области, так и в Павлоградском районе", - подчеркнул он.

Министр внутренних дел отметил, что заместитель министра Александр Гогилашвили будет отдельно координировать вопросы борьбы с наркопреступностью в области.

Председатель Нацполиции Игорь Клименко принял решение о переформатировании Павлоградского отдела полиции, вместе с четырьмя кустовыми подразделениями, которые в него входят.

"Кроме расформирования Павлоградского отдела полиции, будут оптимизированы структуры криминальной полиции, превенции и подразделений досудебного расследования. Лица, которые будут претендовать на руководящие должности и лица, проходящие по базе внутренней безопасности, будут вынуждены пройти процедуру проверки на полиграфе. После проверок будет сокращено до 20 % личного состава ", - заявил председатель Нацполиции.

Сейчас всех работников отдела вывели за штат. Отдельно проводится служебная проверка по факту фальсификации служебных материалов.

Временным руководителем отдела назначен начальник Департамента внутренней безопасности полковника Игоря Мартищука. В течение следующих трех недель будет сформировано новую команду, сотрудники которой пройдут аттестацию.

По решению председателя НПУ, обязательную проверку и переаттестацию пройдут около 500 работников Павлоградского отдела и его четырех подразделений.

Заместитель председателя Нацполиции Вадим Троян возглавит оперативный штаб, который проведет профилактические мероприятия по отработке преступности в регионе. Уже на следующей неделе планируется усилить суточные наряды и оперативные подразделения, кроме того ввести усиленное патрулирование. Будут развернуты дополнительные контрольно-пропускные пункты, маршруты и посты. Отдельно будут проведены следственные и розыскные действия, выявлять лиц, которые наладили незаконных поставках оружия и боеприпасов.

Особенно пристальное внимание придиллять борьбе с наркопреступностью.

Справка

4 июня работники Департамента внутренней безопасности НПУ, Государственного бюро расследований и Службы безопасности Украины пресекли деятельность преступной группировки, которую организовал начальник Павлоградского отдела полиции.

По предварительной версии следствия, руководитель отдела полиции совместно с подчиненными решили искусственно нарастить показатели оперативно-розыскной деятельности, для чего они фальсифицировали материалы уголовных производств.

Злоумышленники, в частности, запугивали и пытали подозреваемых для получения "нужных" показаний, фабриковали искусственные доказательства для дальнейшего выявления и быстрого расследования несуществующих преступлений.

Так, при проведении более 20 обысков сотрудники спецслужбы изъяли материалы фальсифицированных уголовных производств, средства для пыток и другие доказательства, подтверждающие преступную деятельность сотрудников полиции.

В рамках уголовного производства, возбужденного по ч.3 ст.28, ч.2 ст.365, ч.2 ст.307, ч.2 ст.372, ч.2 ст.383, с.255 Уголовного кодекса Украины, правоохранители задержали семерых участников группировки, в том числе начальник Павлоградского отдела полиции.

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