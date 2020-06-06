Количество смертей от COVID-19 в мире превысило 400 тыс.

6 июня, 2020, 21:48

По состоянию на 6 июня количество летальных случаев от коронавируса в мире достигло 400 тыс.

Об этом сообщает Worldometer.

Всего в мире от коронавирусной инфекции уже умерли 400 126 человек

Общее количество подтвержденных случаев заболевания сейчас составляет 6 920 143.

Выздоровели от болезни в целом 3 388 223 пациента.

В первую тройку по количеству зараженных лиц входят США (1 976 457), Бразилия (651 980) и Российская Федерация (458 689).

Напомним, по состоянию на 14 мая от коронавируса умерло более 300 тыс. человек .

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