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Espreso.tvМирКоличество смертей от COVID-19 в мире превысило 400 тыс.

Количество смертей от COVID-19 в мире превысило 400 тыс.


фото: Укрінформ
По состоянию на 6 июня количество летальных случаев от коронавируса в мире достигло 400 тыс.

Об этом сообщает Worldometer.

Всего в мире от коронавирусной инфекции уже умерли 400 126 человек

Общее количество подтвержденных случаев заболевания сейчас составляет 6 920 143.

Выздоровели от болезни в целом 3 388 223 пациента.

В первую тройку по количеству зараженных лиц входят США (1 976 457), Бразилия (651 980) и Российская Федерация (458 689).

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