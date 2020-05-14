От COVID-19 в мире умерло более 300 тыс. человек

14 мая, 2020, 22:04

По состоянию на 14 мая от коронавируса умерло более 300 тыс. человек

Об этом свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.

По данным на 14 мая, общее число жертв составляет 300 315. Наибольшее число умерших в США - более 85 тыс. человек. В Великобритании умерли более 33 тыс., в Италии - более 31 тыс.

Всего в мире коронавирус зарегистрировали у более чем 4,4 млн человек. Больше всего выявленных случаев заражения в США (1,4 млн), России (252 тыс) и Великобритании (234 тыс).

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