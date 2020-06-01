Перестрелки, грабежи, машины горят: украинский боксер рассказал о ситуации в США

1 июня, 2020, 18:40

Украинский боксер Иван Редкач рассказал, что сейчас в США происходят ужасные вещи

Об этом боксер написал в Instagram.

По словам Редкача массовые протесты происходят в каждом уголке США.

"Пока вы мирно спали, в США начался полный пи****. Протесты, перестрелки - ограбления магазинов, а дальше столкновения с полицией и такие, что уже появились жертвы по всей стране и с одной, и с другой стороны. Машины и дома горят. Весь интернет и социальные медиа завалены страшными видео. у нас в Лос-Анджелесе ввели комендантский час со вчерашнего вечера, вызвана национальная гвардия. Вертолеты, вой сирен - вот такие у нас выходные", - рассказал Иван Редкач.

В конце мая по США прокатилась волна протестов из-за убийства полицейским афроамериканца Джорджа Флойда.