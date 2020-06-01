Перестрелки, грабежи, машины горят: украинский боксер рассказал о ситуации в США
Об этом боксер написал в Instagram.
По словам Редкача массовые протесты происходят в каждом уголке США.
"Пока вы мирно спали, в США начался полный пи****. Протесты, перестрелки - ограбления магазинов, а дальше столкновения с полицией и такие, что уже появились жертвы по всей стране и с одной, и с другой стороны. Машины и дома горят. Весь интернет и социальные медиа завалены страшными видео. у нас в Лос-Анджелесе ввели комендантский час со вчерашнего вечера, вызвана национальная гвардия. Вертолеты, вой сирен - вот такие у нас выходные", - рассказал Иван Редкач.
В конце мая по США прокатилась волна протестов из-за убийства полицейским афроамериканца Джорджа Флойда.
Пока вы мирно спали, в США начался полный пиздец. Протесты перестрелка -грабежы магазинов, а далее стычкы с полицией да такие, что уже появились жертвы по всей стране и с одной и с другой стороны. Машины и дома горят. Весь интернет и социальные медиа завалены страшным видео. У нас в Лос-Анджелесе ввели комендантский час со вчерашнего вечера, вызвано национальная гвардия. Вертолёты, вой сирен и - вот такие у нас выходные. Что делать, я пока не знаю.
- В Миннеаполисе вспыхнули массовые протесты, переросшие в беспорядки, из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда вскоре после его задержания местными правоохранителями за подделку документов. Один из полицейских прижал его голову к асфальту, нажав коленом на горло. По словам правоохранителей, Флойд сопротивлялся при задержании и находился под действием наркотиков.
- Беспорядки распространились на всю территорию США. Участники беспорядков атакуют полицейские участки, совершают поджоги и грабят магазины.