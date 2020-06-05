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Espreso.tvОбществоВ Закарпатской области усилят карантин для уменьшения заболеваемости Covid-19

В Закарпатской области усилят карантин для уменьшения заболеваемости Covid-19


фото: reuters
В Закарпатской области решили усилить контроль за соблюдением карантина для уменьшения распространения коронавируса, усиливается контроль за регулярными пассажироперевозками

Об этом сообщил председатель Закарпатской областной государственной администрации Алексей Петров в Facebook.

Петров отметил, что в области усилят контроль за пассажироперевозками автомобильным транспортом и за соблюдением предприятиями и гражданами карантинных мероприятий, в частности, дистанции и масок.

В области также усилят контроль за соблюдением санитарных норм заведениями общественного питания.

  • Напомним, карантин в Закарпатской области ослабили 1 июня, в регионе возобновили спортивные мероприятия, а также работу транспорта и гостиниц.

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