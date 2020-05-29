Закарпатская область с 1 июня ослабит карантин и запустит транспорт
Об этом в Facebook сообщил глава Закарпатской ОГА Алексей Петров.
"Комиссия ТЭБ НС Закарпатской ОГА принял решение об ослаблении карантина с 1 июня", - отметил Петров.
Поэтому будет разрешено:
- междугородные, межобластные и международные перевозки;
- спортивные мероприятия без зрителей с участием не более 50 человек;
- религиозные мероприятия с участием не более одного человека на 10 кв. метров;
- работа гостиниц (кроме ресторанов, бассейнов и спа-зон в них);
- работа учреждений физической культуры и спорта, спортзалов и фитнес-центров (кроме групповых занятий с участием более 10 человек);
- посещение занятий в группах не более 10 человек в учебных заведениях;
Петров заметил, при этом ослабление не касаются территории карантинных зон, установленных в области.
Также сохраняется масочный режим, дезинфекция и необходимость соблюдать социальной дистанции.
"Также рассматривается возможность при благоприятной ситуации начать работу детсадов с 8 июня", - добавил Петров.
- Напомним, по данным Министерства здравоохранения, смягчить карантин готовы 20 областей, в частности, отныне к этому готовы Волынская, Закарпатская и Луганская области .
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