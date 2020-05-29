Закарпатская область с 1 июня ослабит карантин и запустит транспорт

29 мая, 2020, 15:26

Карантин в Закарпатской области будет ослаблен с 1 июня, в регионе восстановят спортивные мероприятия, а также работу транспорта и гостиниц

Об этом в Facebook сообщил глава Закарпатской ОГА Алексей Петров.

"Комиссия ТЭБ НС Закарпатской ОГА принял решение об ослаблении карантина с 1 июня", - отметил Петров.

Поэтому будет разрешено:

- междугородные, межобластные и международные перевозки;

- спортивные мероприятия без зрителей с участием не более 50 человек;

- религиозные мероприятия с участием не более одного человека на 10 кв. метров;

- работа гостиниц (кроме ресторанов, бассейнов и спа-зон в них);

- работа учреждений физической культуры и спорта, спортзалов и фитнес-центров (кроме групповых занятий с участием более 10 человек);

- посещение занятий в группах не более 10 человек в учебных заведениях;

Петров заметил, при этом ослабление не касаются территории карантинных зон, установленных в области.

Также сохраняется масочный режим, дезинфекция и необходимость соблюдать социальной дистанции.

"Также рассматривается возможность при благоприятной ситуации начать работу детсадов с 8 июня", - добавил Петров.

Напомним, по данным Министерства здравоохранения, смягчить карантин готовы 20 областей, в частности, отныне к этому готовы Волынская, Закарпатская и Луганская области .

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine