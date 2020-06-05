В Украине открыли внутреннее авиасообщение, но ввели ряд правил

5 июня, 2020, 19:06

С сегодняшнего дня, 5 июня, в Украине восстанавливается внутреннее авиасообщение, первые два рейса в Днипро и Одессу

Об этом сообщила корреспондент Еспресо.TV Дарья Бубнюк из аэропорта "Борисполь".

С сегодняшнего дня, 5 июня, в Украине возобновили регулярные внутренние авиарейсы.

"Два пассажирских самолета вскоре отправятся в Днипро и Одессу. В аэропорту людей очень мало. Мы увидели всего несколько человек, которые направляются на полет. В середине аэропорта у персонала чувствуется приподнятое настроение. Работники аэропорта говорят, что они не ожидали, что настолько быстро восстановят авиасообщение внутри страны", - отметила корреспондент.

Сейчас в аэропорту происходит пресс-конференция работников аэропорта и авиалиний.

"Они рассказывают о новых правилах, согласно которым сейчас происходят авиаперевозки", - отметила Бубнюк.

Отныне в аэропорт имеют заходить только люди, имеющие при себе билет, а те, кто их провожает, должны остаться вне терминала.

Внутрь аэропорта можно заходить только в защитной маске или респираторе.

"На входе нет бесконтактного скрининга, ведь там установили специальные рамки. Когда человек проходит контроль, то ему проверяют и температуру", - отметила корреспондент.

Обслуживание пассажиров происходит максимально бесконтактно.

В аэропортах также планируют снизить количество багажа, который можно брать пассажирам в салон самолета.

Напомним, на заседании правительства премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал восстановление внутреннего авиасообщения с пятницы 5 июня . Международное планируют восстановить с 15 июня.

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