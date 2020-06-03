Ослабление карантина: Шмыгаль назвал дату возобновления авиасообщения в Украине

3 июня, 2020, 13:35

3 июня на заседании правительства премьер-министр анонсировал восстановление внутреннего авиасообщения и работы кафе и ресторанов на прием посетителей в помещении с пятницы 5 июня

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил на заседании правительства, передает Еспресо.TV.

"С пятого июня мы запустим внутренние авиаперелеты, с 15 июня - зарубежное авиасообщение", - сообщил премьер.

Шмыгаль подчеркнул, что также планируется разрешить работу кафе и ресторанов внутри помещений с 5 июня.

Премьер подчеркнул, что нормы о дистанции и дезинфекции должны выполняться

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