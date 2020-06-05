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Espreso.tvОбществоВ одном из крупнейших музеев Австрии появился украиноязычный гид

В одном из крупнейших музеев Австрии появился украиноязычный гид


фото: kidpassage
По инициативе супруги президента Елены Зеленской в одном из крупнейших музеев Австрии - художественной галерее Альбертина появился украиноязычный гид

Об этом в своем Twitter сообщил Владимир Зеленский .

"Елена сделала рестарт очень крутого проекта - теперь украинский язык будет звучать в одном из крупнейших музеев Австрии! По ее инициативе в художественной галерее Альбертина появился украиноязычный аудиогид", - сообщил он.

Галерея Альбертина - одно из самых известных в мире собраний оригинальных рисунков и печатной графики. По последним данным насчитывает более 65 тыс. рисунков художников. Хронологические рамки собрания - от 15 в. и до современности.

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