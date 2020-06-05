В одном из крупнейших музеев Австрии появился украиноязычный гид

5 июня, 2020, 17:38

По инициативе супруги президента Елены Зеленской в одном из крупнейших музеев Австрии - художественной галерее Альбертина появился украиноязычный гид

Об этом в своем Twitter сообщил Владимир Зеленский .

"Елена сделала рестарт очень крутого проекта - теперь украинский язык будет звучать в одном из крупнейших музеев Австрии! По ее инициативе в художественной галерее Альбертина появился украиноязычный аудиогид", - сообщил он.

Елена сделала рестарт очень крутого проекта - теперь украинский язык будет звучать в одном из крупнейших музеев Австрии! По ее инициативе в художественной галерее Альбертина появился украиноязычный аудиогид. https://t.co/40a2NbfZPK - Владимир Зеленский (@ZelenskyyUa) June 5, 2020

Галерея Альбертина - одно из самых известных в мире собраний оригинальных рисунков и печатной графики. По последним данным насчитывает более 65 тыс. рисунков художников. Хронологические рамки собрания - от 15 в. и до современности.