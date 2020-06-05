В Днепропетровской области с 8 июня планируют частично запустить электрички

5 июня, 2020, 18:19

На Днепропетровщине с 8 июня планируют частично восстановить движение пригородного железнодорожного транспорта, будут курсировать 79 поездов

Об этом сообщили в пресс-центре регионального филиала "Приднепровской железной дороги" АО "Укрзализныця", передает УНИАН.

Отмечается, что железнодорожникам необходимо провести организационную работу по восстановлению пригородного сообщения, поэтому электрички запустят со следующего понедельника.

"В связи со смягчением карантинных мероприятий в Днепропетровской области восстанавливается курсирование 79 пригородных поездов на основных направлениях пассажирских перевозок в пригородном сообщении", - отметили в УЗ.

Сообщается, что во всех поездах, а также на вокзалах и станциях будут обязательными дезинфекционные мероприятия, неуклонное соблюдением санитарных норм и стандартов. К посадке будут допускаться пассажиры, которые имеют средства индивидуальной защиты.

С расписанием движения пригородных поездов можно будет ознакомиться на официальном сайте регионального филиала "Приднепровская железная дорога" с 7 июня.

Напомним, ранее сообщалось, что с 1 июня планировали запустить электрички в Харьковской, Полтавской, Луганской, Донецкой, Тернопольской, Ивано-Франковской, Одесской, Черкасской, Житомирской, Хмельницкой областях.

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