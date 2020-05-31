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Espreso.tvОбществоСтало известно, в каких областях 1 июня запустят электрички

Стало известно, в каких областях 1 июня запустят электрички


фото: Укрінформ
1 июня будет восстановлено пригородное железнодорожное сообщение в 10 областях Украины

Об этом сообщает Укрзализныця.

Укрзализныця с 1 июня 2020 года начнет первый этап восстановления курсирования пригородных поездов.

"Сейчас мы получили разрешение на запуск ряда электричек в 10 областях. Поэтому со следующей недели восстановят свои маршруты 214 пригородных поездов", - сказал и.о. главы правления компании Иван Юрик.

"Укрзализныця" получила решение об ослаблении карантина с 1 июня от региональных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций областных государственных администраций в Харьковской, Полтавской, Луганской, Донецкой, Тернопольской, Ивано-Франковской, Одесской, Черкасской, Житомирской, Хмельницкой областях.

Соответственно, с 1 июня на филиале "Донецкая железная дорога" начнут курсировать 38 поездов, на "Львовской железной дороге" - 20 поездов, на "Одесской железной дороге" - 44 поезда, а филиал "Южная железная дорога" запустит 112 поездов.

В случае принятия в дальнейшем соответствующих решений региональными комиссиями по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций областных государственных администраций, назначение пригородных поездов будет продолжаться.

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