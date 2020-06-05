В Берлине отреагировали на намерение США ужесточить санкции против "Северного потока-2"
Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на немецкие СМИ.
"Я категорически отвергаю восстановление попыток некоторых американских сенаторов помешать дальнейшему строительству газопровода "Северный поток-2", - заявил представитель Социал-демократической партии по экономической политике Бернд Вестфаль.
"У нас есть суверенитет, чтобы самостоятельно регулировать наши поставки природного газа. Энергетическая политика решается в Берлине или Брюсселе, а не в Вашингтоне", - сказал он.
Напомним, в Конгрессе США представили двухпартийный законопроект против строительства российского газопровода "Северный поток-2".
Представленный проект закона дает дополнительные разъяснения и расширяет санкции, которые были введены против строительства "Северного потока-2" по закону США "О защите энергетической безопасности Европы", который вступил в силу в декабре 2019 года.
Для вступления в силу законопроект должен быть принят обеими палатами Конгресса США и подписан президентом США.
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