В Берлине отреагировали на намерение США ужесточить санкции против "Северного потока-2"

5 июня, 2020, 14:34

В немецкой правительственной коалиции раскритиковали американский законопроект против строительства российского газопровода "Северный поток-2"

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на немецкие СМИ.

"Я категорически отвергаю восстановление попыток некоторых американских сенаторов помешать дальнейшему строительству газопровода "Северный поток-2", - заявил представитель Социал-демократической партии по экономической политике Бернд Вестфаль.

"У нас есть суверенитет, чтобы самостоятельно регулировать наши поставки природного газа. Энергетическая политика решается в Берлине или Брюсселе, а не в Вашингтоне", - сказал он.

Намекая на продолжающиеся беспорядки и погромы в США, Вестфаль добавил: "Не дело американских политиков вмешиваться в решение энергетической политики. В настоящее время у США достаточно внутриполитических задач, которые срочно нуждаются в регулировке".

Напомним, в Конгрессе США представили двухпартийный законопроект против строительства российского газопровода "Северный поток-2".

Представленный проект закона дает дополнительные разъяснения и расширяет санкции, которые были введены против строительства "Северного потока-2" по закону США "О защите энергетической безопасности Европы", который вступил в силу в декабре 2019 года.

Для вступления в силу законопроект должен быть принят обеими палатами Конгресса США и подписан президентом США.