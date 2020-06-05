Украинец продолжит карьеру в чемпионате Франции

5 июня, 2020, 17:43

Украинский волейболист Богдан Татаренко пополнил состав французского клуба Mende Volley Lozère.

Об этом сообщает volleyball.ua.

Команда выступает во французской лиге В и сезон 2019/2020 завершила на пятом месте. Прошлый сезон Татаренко провел в словацкой команде "Свидник", где выступал вместе с другим украинцем, Дмитрием Федоренко.

Большую часть своей спортивной карьеры Богдан Татаренко провел в черниговском "Буревестнике" (2012-2017), затем выступал в хмельницком "Новаторе" (2017/2018), а дальше поехал в греческий "Олимпиас Френару" (2018/2019).